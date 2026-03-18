В Китае официально закрепили закон о национальном единстве

12 марта 2026 года в истории национальной политики КНР открыта новая глава. На итоговом заседании 4-й сессии ВСНП принят закон "О содействии этническому единству и прогрессу". Документ, подписанный председателем Си Цзиньпином, станет главным ориентиром для всех 56 народностей Китая на десятилетия вперед.

Как сообщает государственное агентство "Синьхуа", новый правовой акт официально вступает в силу с 1 июля 2026 года. Его главная цель - превратить идею "единой китайской нации" из лозунга в строгую юридическую норму.

Новые возможности для малых народов

Официально закон провозглашает эру "совместного процветания". Для представителей этнических меньшинств это означает прежде всего усиление государственной поддержки в ключевых сферах:

Экономический рывок: Закон обязывает власти направлять дополнительные инвестиции в инфраструктуру и промышленность национальных автономий. Это должно окончательно стереть разницу в уровне жизни между развитым побережьем и отдаленными этническими районами.

Социальный лифт: Документ гарантирует малым народам равный доступ к рынку труда в любой точке страны. Фактически это снимает скрытые барьеры при найме и обучении, открывая путь к карьере в крупнейших мегаполисах Китая.

Цифровое наследие: Особый пункт посвящен защите культуры. Государство берет на себя обязательства по оцифровке и сохранению языков, литературы и традиций малых групп, чтобы национальное достояние стало частью общекитайского культурного фонда.

Образование как залог интеграции

В сфере образования закон делает ставку на создание равных стартовых условий для молодежи из всех регионов.

Главным инструментом здесь становится качественное владение государственным языком (путунхуа). Согласно закону, внедрение единых учебных стандартов и программ обучения на китайском языке - это в первую очередь способ дать выпускникам из этнических сел те же шансы на успех, что и у жителей Пекина или Шанхая. Свободное владение общим языком позволяет молодежи беспрепятственно поступать в ведущие вузы страны.

При этом закон мягко интегрирует идею "гармоничного сосуществования". Акцент делается на том, что знание государственного языка не заменяет родную культуру, а дополняет её, помогая разным народам лучше понимать друг друга и укреплять дружеские связи внутри "одной большой семьи".

Таким образом, новый закон 2026 года закрепляет модель, в которой этническое многообразие Китая объединено общими правовыми гарантиями и стремлением к экономическому прогрессу.