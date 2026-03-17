ПССИ: Онлайн-проверка задолженностей в КР доступна бесплатно

- Назгуль Абдыразакова
Служба судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре КР напомнила, что проверка задолженностей через онлайн-сервис предоставляется бесплатно и предупредила о платных "услугах" в соцсетях.

По данным ведомства, граждане могут самостоятельно проверить наличие долгов через специальный портал, введя ИНН после сканирования QR-кода. Сервис также предоставляет информацию о судебном исполнителе и способах снятия ограничений.

В службе подчеркнули, что распространяемые в интернете предложения о платной проверке задолженностей получили соответствующую юридическую оценку.

Онлайн-сервис создан для удобства граждан и позволяет заранее получить полную информацию о задолженностях и путях их урегулирования в рамках законодательства.


суд, информационные технологии, Кыргызстан
