МВД России предлагает депортировать иностранцев за 20 видов правонарушений

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 16 марта рассмотрела проект поправок к КоАП РФ, разработанный МВД. Как сообщает "Коммерсантъ", ознакомившаяся с документом, ключевое нововведение - введение безальтернативного выдворения из страны для иностранных граждан за 20 видов административных проступков.

Согласно законопроекту, суды лишатся возможности ограничиться штрафом и будут обязаны назначать депортацию за следующие нарушения:

несоблюдение требований режима ЧС; участие в деятельности нежелательных в РФ организаций; участие в несанкционированных митингах или принуждение к забастовкам; мелкое хулиганство при неповиновении сотрудникам полиции; злоупотребление свободой массовой информации (включая публикацию инструкций по изготовлению оружия или незаконную рекламу алкоголя).

В пояснительной записке МВД аргументирует ужесточение мер "усилением противоправной активности" и регулярными случаями массовых драк с участием мигрантов. Однако опрошенные изданием эксперты, в частности глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов, отмечают, что законопослушные трудовые мигранты редко совершают подобные правонарушения. Он также добавил, что за участие в массовых беспорядках иностранцев и сейчас высылают из страны на длительные сроки - до 30–40 лет.

Данная инициатива является частью масштабной реформы миграционной политики, начатой после событий в "Крокус Сити Холле" весной 2024 года. За это время в России уже были ужесточены правила получения ВНЖ, введены обязательные тесты по русскому языку для детей-иностранцев при зачислении в школы и расширены списки оснований для контроля за пребыванием иностранных граждан на территории страны.