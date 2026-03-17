Погода
$ 87.35 - 87.78
€ 99.90 - 100.80

Средняя зарплата в Кыргызстане достигла 45,8 тыс. сомов

165  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Среднемесячная номинальная заработная плата в Кыргызстане в январе 2026 года составила 45 797 сомов. Это на 16,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции со ссылкой на предварительные данные Национального статистического комитета.

С учетом инфляции реальная заработная плата выросла на 6,3%.

По данным ведомства, рост зарплат зафиксирован во всех секторах экономики. Повышение наблюдалось на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

Наиболее заметный рост отмечен в сфере административной и вспомогательной деятельности - на 49,4%. В здравоохранении и социальном обслуживании населения заработная плата увеличилась на 35,8%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром - на 30,5%.

Также значительный рост зафиксирован в профессиональной, научной и технической деятельности - на 27,8%, в операциях с недвижимым имуществом - на 26,5%, а также в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве - на 25,3%.

В Минэкономики отмечают, что рост заработных плат наблюдается на фоне общей положительной динамики экономики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456749
Теги:
зарплата, Кыргызстан, деньги
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  