Средняя зарплата в Кыргызстане достигла 45,8 тыс. сомов

Среднемесячная номинальная заработная плата в Кыргызстане в январе 2026 года составила 45 797 сомов. Это на 16,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции со ссылкой на предварительные данные Национального статистического комитета.

С учетом инфляции реальная заработная плата выросла на 6,3%.

По данным ведомства, рост зарплат зафиксирован во всех секторах экономики. Повышение наблюдалось на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

Наиболее заметный рост отмечен в сфере административной и вспомогательной деятельности - на 49,4%. В здравоохранении и социальном обслуживании населения заработная плата увеличилась на 35,8%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром - на 30,5%.

Также значительный рост зафиксирован в профессиональной, научной и технической деятельности - на 27,8%, в операциях с недвижимым имуществом - на 26,5%, а также в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве - на 25,3%.

В Минэкономики отмечают, что рост заработных плат наблюдается на фоне общей положительной динамики экономики.