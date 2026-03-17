ГКНБ опроверг фейковый документ о "финансовых переводах"

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана предупреждает о распространении в социальных сетях и мессенджерах поддельного документа, якобы подготовленного ведомством.

В ведомстве заявили, что данный материал не соответствует действительности и не имеет отношения к официальной деятельности госоргана. Документ не оформлялся в установленном порядке и является фальшивым.

По информации комитета, в распространяемом материале содержатся недостоверные сведения о якобы зафиксированных финансовых переводах и причастности отдельных лиц к противоправной деятельности.

Ведомство отмечает, что подобные публикации создаются неизвестными лицами с целью введения граждан в заблуждение и распространения ложной информации.

ГКНБ призывает граждан критически относиться к подобным сообщениям, не распространять непроверенные данные и ориентироваться только на официальные источники информации.