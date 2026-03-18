Погода
$ 87.40 - 87.75
€ 99.90 - 100.80

Кыргызстан и Гана наметили пути футбольного сотрудничества

215  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В офисе Кыргызского футбольного союза (КФС) состоялась официальная встреча с делегацией из Республики Гана, в ходе которой стороны обсудили перспективы партнерства в спортивной сфере.

Кыргызскую сторону на переговорах представил первый вице-президент КФС Нурдин Букуев. Ганскую делегацию возглавил высокопоставленный представитель Сэмуэль Окудзето Аблаква. Также во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Эфиопии Адылбек Тиллебаев, представители МИД КР и члены ганской миссии.

В ходе беседы Нурдин Букуев отметил, что футбол в Кыргызстане демонстрирует устойчивый рост. Развивается инфраструктура, растет уровень национального чемпионата, а в местных клубах и сборной увеличивается число легионеров, в том числе из Ганы. Он подчеркнул, что опыт этой страны, как одной из ведущих футбольных держав Африки, представляет огромный интерес для нашей республики.

В свою очередь, Сэмуэль Окудзето Аблаква подробно рассказал о системе развития футбола в Гане, акцентировав внимание на работе академий. По его словам, именно выстроенная структура подготовки молодых талантов позволяет стране регулярно воспитывать игроков мирового уровня.

Стороны наметили конкретные векторы взаимодействия, среди которых

Организация программ обмена опытом для тренеров и менеджеров

Проведение совместных учебно-тренировочных сборов в академиях Ганы

Подготовка официального меморандума о сотрудничестве

Организация товарищеских матчей на уровне национальных и клубных команд

Особое внимание уделили укреплению личных связей между игроками. В рамках визита гости из Ганы встретились с нападающим сборной Кыргызстана Жоэлем Кожо и игроком клуба "Барс" Эммануэлем Ягром. Эти встречи стали важным элементом спортивного и культурного обмена.

По итогам переговоров стороны подтвердили намерение развивать долгосрочное партнерство, которое поможет поднять уровень игры как в Кыргызстане, так и в Гане.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456753
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  