Кыргызстан и Гана наметили пути футбольного сотрудничества

В офисе Кыргызского футбольного союза (КФС) состоялась официальная встреча с делегацией из Республики Гана, в ходе которой стороны обсудили перспективы партнерства в спортивной сфере.

Кыргызскую сторону на переговорах представил первый вице-президент КФС Нурдин Букуев. Ганскую делегацию возглавил высокопоставленный представитель Сэмуэль Окудзето Аблаква. Также во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Эфиопии Адылбек Тиллебаев, представители МИД КР и члены ганской миссии.

В ходе беседы Нурдин Букуев отметил, что футбол в Кыргызстане демонстрирует устойчивый рост. Развивается инфраструктура, растет уровень национального чемпионата, а в местных клубах и сборной увеличивается число легионеров, в том числе из Ганы. Он подчеркнул, что опыт этой страны, как одной из ведущих футбольных держав Африки, представляет огромный интерес для нашей республики.

В свою очередь, Сэмуэль Окудзето Аблаква подробно рассказал о системе развития футбола в Гане, акцентировав внимание на работе академий. По его словам, именно выстроенная структура подготовки молодых талантов позволяет стране регулярно воспитывать игроков мирового уровня.

Стороны наметили конкретные векторы взаимодействия, среди которых

Организация программ обмена опытом для тренеров и менеджеров

Проведение совместных учебно-тренировочных сборов в академиях Ганы

Подготовка официального меморандума о сотрудничестве

Организация товарищеских матчей на уровне национальных и клубных команд

Особое внимание уделили укреплению личных связей между игроками. В рамках визита гости из Ганы встретились с нападающим сборной Кыргызстана Жоэлем Кожо и игроком клуба "Барс" Эммануэлем Ягром. Эти встречи стали важным элементом спортивного и культурного обмена.

По итогам переговоров стороны подтвердили намерение развивать долгосрочное партнерство, которое поможет поднять уровень игры как в Кыргызстане, так и в Гане.