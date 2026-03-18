В Бишкеке прошел масштабный Конгресс тренеров по футболу

В столице завершился двухдневный Конгресс тренеров - 2026, организованный Кыргызским футбольным союзом (КФС). В мероприятии приняли участие более 300 специалистов и наставников со всех регионов страны.

В первый день перед участниками выступили ведущие эксперты. Главный тренер национальной сборной Роберт Просинечки рассказал о специфике работы с главной командой и современных требованиях к игрокам международного уровня. Наставник олимпийской сборной (U-23) Эдмар де Ласерда поделился опытом подготовки ближайшего резерва, а приглашенный эксперт ФИФА Рожерио Баррос представил глобальные подходы к поиску и развитию талантов.

Центральное место в программе заняли панельные дискуссии. Участники детально обсудили вопросы воспитания молодых игроков, повышение эффективности футбольных академий и прозрачность системы отбора в национальные сборные.

Во второй день технический директор КФС Дайнис Казакевич представил доклад о современных методиках тренировочного процесса и долгосрочной стратегии развития игры в республике. Сессии в формате "вопрос-ответ" позволили тренерам из регионов напрямую обсудить с руководством союза актуальные проблемы подготовки кадров.

Основной целью конгресса стало создание единой площадки для обмена опытом и внедрения передовых стандартов обучения футболистов. На сегодняшний день в Кыргызстане официально работают 1339 тренеров, задействованных в спортивных школах, клубах и сборных. Прошедший форум стал важным этапом в систематизации их работы и укреплении всей футбольной вертикали страны.