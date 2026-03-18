Погода
$ 87.40 - 87.75
€ 99.90 - 100.80

В Бишкеке прошел масштабный Конгресс тренеров по футболу

177  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице завершился двухдневный Конгресс тренеров - 2026, организованный Кыргызским футбольным союзом (КФС). В мероприятии приняли участие более 300 специалистов и наставников со всех регионов страны.

В первый день перед участниками выступили ведущие эксперты. Главный тренер национальной сборной Роберт Просинечки рассказал о специфике работы с главной командой и современных требованиях к игрокам международного уровня. Наставник олимпийской сборной (U-23) Эдмар де Ласерда поделился опытом подготовки ближайшего резерва, а приглашенный эксперт ФИФА Рожерио Баррос представил глобальные подходы к поиску и развитию талантов.

Центральное место в программе заняли панельные дискуссии. Участники детально обсудили вопросы воспитания молодых игроков, повышение эффективности футбольных академий и прозрачность системы отбора в национальные сборные.

Во второй день технический директор КФС Дайнис Казакевич представил доклад о современных методиках тренировочного процесса и долгосрочной стратегии развития игры в республике. Сессии в формате "вопрос-ответ" позволили тренерам из регионов напрямую обсудить с руководством союза актуальные проблемы подготовки кадров.

Основной целью конгресса стало создание единой площадки для обмена опытом и внедрения передовых стандартов обучения футболистов. На сегодняшний день в Кыргызстане официально работают 1339 тренеров, задействованных в спортивных школах, клубах и сборных. Прошедший форум стал важным этапом в систематизации их работы и укреплении всей футбольной вертикали страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456754
Теги:
тренер, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  