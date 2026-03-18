Драматичные развязки и сенсация от "Бишкек Сити" в третьем туре КПЛ

Завершились матчи третьего тура национального чемпионата по футболу (КПЛ) сезона-2026. Заключительный игровой день выдался мировым: обе встречи принесли ничейные результаты, причем исход решался на последних минутах.

В Манасе "Өзгөн" и столичная "Алга" устроили результативную перестрелку, закончившуюся со счетом 2:2. Хозяева поля дважды вели в счете благодаря дублю Рамина Ахмадова (14-я и 59-я минуты), но алгинцы проявили характер. Сначала Заименко восстановил паритет на 27-й минуте, а уже в самом конце встречи, на 90-й минуте, Хомутов вырвал для гостей ничью. Лучшим игроком матча заслуженно признали автора дубля Ахмадова.

Параллельно в Бишкеке "Азиягол" и "Талант" также не выявили победителя - 1:1. Прудников вывел свою команду вперед на 27-й минуте, и казалось, что минимальный счет сохранится до финального свистка. Однако в компенсированное время (90+2) Давид Поланко точным ударом спас "Талант" от поражения.

Ранее в этом туре действующий чемпион страны "Барс" (новое название или ребрендинг одного из лидеров) в непростом поединке одолел "Токтогул" со счетом 2:1. С аналогичным результатом завершилась центральная битва тура: "Мурас Юнайтед" в драматичном противостоянии оказался сильнее кантской "Абдыш-Аты".

Главной же сенсацией недели стало поражение титулованного "Дордоя". Именитый клуб уступил "Бишкек Сити" со счетом 1:3, что серьезно спутало карты в лидирующей группе чемпионата.

Старт сезона-2026 подтверждает аномально высокую конкуренцию в Высшей лиге: команды бьются до последних секунд, а фавориты все чаще теряют очки в матчах с амбициозными середняками.


