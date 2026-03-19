Судьба лучшего бомбардира "Спартака" решится в голландском суде

Бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Промес в ближайшее время вновь окажется в центре судебного разбирательства. Как сообщает RTL Boulevard, футболист предстанет перед апелляционным судом в Нидерландах в конце 2026 года. Судебные слушания назначены на 30 ноября, а также на 2 и 4 декабря.

34-летний игрок обвиняется в контрабанде наркотиков и нападении с ножом на своего двоюродного брата - по этим делам ранее уже были вынесены обвинительные приговоры. Напомним, в феврале 2024 года Промес был задержан в Дубае, где находился вместе со "Спартаком" на учебно-тренировочных сборах. Позже нидерландские власти добились его экстрадиции на родину.

Ранее суд в Нидерландах приговорил футболиста к 7,5 годам лишения свободы суммарно по двум делам, однако сторона защиты подала апелляцию, в результате чего дела будут пересмотрены.

Несмотря на серьезные юридические проблемы, Промес остается одной из самых заметных фигур в истории "Спартака". За время выступлений в московском клубе он провел 235 матчей, забил 114 голов и сделал 59 результативных передач, став лучшим бомбардиром команды в истории чемпионатов России.


