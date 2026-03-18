Студенты КНУ и КГТУ стали триумфаторами турнира по тогуз коргоолу

- Самуэль Деди Ирие
В рамках Универсиады Кыргызстана завершились соревнования по национальной интеллектуальной игре тогуз коргоол, в которых приняли участие студенческие команды со всей страны.

По итогам женского турнира первое место заняла сборная Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына (КНУ). Вторая строчка досталась представительницам Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова (КГТУ), а замкнули тройку лидеров студентки Ошского государственного университета (ОшГУ).

В мужском первенстве победу одержала команда Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова, продемонстрировавшая наиболее стабильную и уверенную игру. Серебряные медали завоевали студенты Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта имени Б. Турусбекова (КГАФКиС), а бронза досталась сборной Бишкекского государственного университета имени К. Карасаева (БГУ).

Турнир прошел в атмосфере острой конкуренции и подтвердил высокий уровень мастерства участников. Универсиада Кыргызстана традиционно остается ключевой площадкой для развития студенческого спорта, укрепления связей между вузами и популяризации национальных интеллектуальных игр.


спорт, Кыргызстан
