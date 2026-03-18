"Барселона" разгромила "Севилью" и упрочила лидерство в Ла Лиге

"Барселона" укрепила своё лидерство в Ла Лиге, одержав убедительную победу над "Севильей" со счётом 5:2 в воскресном матче. Этот успех позволил каталонцам увеличить отрыв от мадридского "Реала" до четырёх очков.

Главным героем встречи стал бразильский вингер Рафинья, оформивший хет-трик. Два мяча он забил с пенальти, назначенных после фолов на Жоау Канселу в штрафной площади. Третий гол Рафиньи, забитый в начале второго тайма после рикошета, фактически снял все вопросы о победителе.

Сине-гранатовые начали встречу крайне активно, открыв счёт уже на седьмой минуте. Позже Дани Ольмо довёл преимущество до трёх мячей, однако перед самым перерывом "Севилья" сумела отквитать один гол - отличился Пеке Фернандес (Осо).

Во втором тайме Жоау Канселу забил пятый мяч "Барселоны", окончательно закрепив превосходство своей команды. Гостям удалось лишь забить гол престижа в компенсированное время.

Эта победа в очередной раз продемонстрировала атакующую мощь "Барселоны". Ключевую роль в успехе сыграли реализация Рафиньи и креативность Канселу, что позволяет подопечным Ханси Флика уверенно продолжать борьбу за чемпионский титул.