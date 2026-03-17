МИД КР рекомендует воздержаться от поездок в Афганистан и Пакистан

Министерство иностранных дел Кыргызстана в связи с обострением ситуации на границе между Афганистаном и Пакистаном рекомендует гражданам воздержаться от поездок в эти страны. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным МИД, ситуация сопровождается ростом военной активности.

Вместе с тем в министерстве уточнили, что на территории Пакистана авиасообщение осуществляется в штатном режиме, воздушное пространство остается открытым. При необходимости граждане Кыргызстана могут самостоятельно покинуть страну с соблюдением мер безопасности.

Гражданам КР, находящимся в Афганистане и Пакистане, рекомендовано соблюдать повышенную бдительность, избегать мест массового скопления людей и потенциально опасных районов, а также строго следовать требованиям местных властей.

Кроме того, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и контактные данные дипломатических представительств, а также следить за официальной информацией.

В случае чрезвычайных ситуаций гражданам рекомендуется обращаться в дипломатические представительства Кыргызстана.

Телефоны горячей линии:

Посольство КР в Пакистане: +92 333 5556343, +92 333 5209903

Посольство КР в Афганистане: +93 77 909 93 26, WhatsApp: +93 77 654 45 04

Консульский департамент МИД КР (круглосуточно): +996 999 312 002, email: dks@mfa.gov.kg