В КР построят современный завод по производству ветеринарных вакцин

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики инициировало проект по созданию нового высокотехнологичного предприятия для обеспечения эпизоотической безопасности страны. Глава ведомства Эрлист Акунбеков провел рабочую встречу с представителями АО "Алтын Тамыр" - единственного в республике производителя биопрепаратов. Стороны обсудили детали строительства завода, который должен стать стратегическим объектом, гарантирующим защиту животноводческого сектора от инфекционных заболеваний.

На сегодняшний день "Алтын Тамыр" выпускает около 20 видов препаратов, которые не только закрывают часть внутренних потребностей, но и экспортируются в страны ближнего зарубежья, включая Казахстан, Узбекистан и Афганистан. Однако новый проект выведет производство на принципиально иной уровень качества и объемов. Министр Эрлист Акунбеков поставил перед специалистами задачу в кратчайшие сроки ввести объект в эксплуатацию и внедрить жесткие стандарты контроля за эффективностью выпускаемых вакцин.

Предварительная стоимость реализации проекта оценивается в 10 миллионов долларов США. Государство намерено оказать всестороннюю поддержку: рассматриваются механизмы предоставления льготных кредитов и создание особых условий для инвесторов. По словам главы Минсельхоза, собственное производство полного цикла позволит Кыргызстану не только стабилизировать внутреннюю ветеринарную обстановку, но и значительно усилить экспортные позиции на региональном рынке.