Погода
$ 87.40 - 87.75
€ 99.90 - 100.80

В КР построят современный завод по производству ветеринарных вакцин

184  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики инициировало проект по созданию нового высокотехнологичного предприятия для обеспечения эпизоотической безопасности страны. Глава ведомства Эрлист Акунбеков провел рабочую встречу с представителями АО "Алтын Тамыр" - единственного в республике производителя биопрепаратов. Стороны обсудили детали строительства завода, который должен стать стратегическим объектом, гарантирующим защиту животноводческого сектора от инфекционных заболеваний.

На сегодняшний день "Алтын Тамыр" выпускает около 20 видов препаратов, которые не только закрывают часть внутренних потребностей, но и экспортируются в страны ближнего зарубежья, включая Казахстан, Узбекистан и Афганистан. Однако новый проект выведет производство на принципиально иной уровень качества и объемов. Министр Эрлист Акунбеков поставил перед специалистами задачу в кратчайшие сроки ввести объект в эксплуатацию и внедрить жесткие стандарты контроля за эффективностью выпускаемых вакцин.

Предварительная стоимость реализации проекта оценивается в 10 миллионов долларов США. Государство намерено оказать всестороннюю поддержку: рассматриваются механизмы предоставления льготных кредитов и создание особых условий для инвесторов. По словам главы Минсельхоза, собственное производство полного цикла позволит Кыргызстану не только стабилизировать внутреннюю ветеринарную обстановку, но и значительно усилить экспортные позиции на региональном рынке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456764
Теги:
Минсельхоз, промышленность, Кыргызстан, вакцинация
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  