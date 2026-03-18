Данил Ибраев: Суть интеграции в ЕАЭС - это невидимые границы для бизнеса

Истинный смысл евразийской интеграции заключается в том, чтобы предприниматели стран союза перестали ощущать административные барьеры при перемещении товаров. Такое мнение на прошедшем брифинге высказал Данил Ибраев, представляющий президиум Делового совета ЕАЭС. По его словам, для Кыргызстана критически важным остается развитие транспортных коридоров и снятие ограничений на экспорт. Несмотря на ранее обсуждаемые маршруты к морским портам, в частности через территорию Ирана, на практике отечественные производители всё еще сталкиваются с определенными трудностями.

Ибраев подчеркнул, что углубление взаимодействия внутри объединения должно охватывать создание общих рынков финансовых и энергетических ресурсов. По его мнению, если государства сделают реальный приоритет на интеграцию, это позволит кардинально сократить количество препятствий на пути торговых потоков. Особую роль в этом процессе играет цифровизация таможенного администрирования. Внедрение электронных систем сертификации и прослеживаемости грузов должно свести работу на границе к формальному сканированию, что исключит длительные простои и ускорит логистику.

Кроме того, эксперт указал на выгоды прямых контрактов на поставку энергоносителей между предприятиями стран ЕАЭС. Исключение посредников из этой цепочки поможет бизнесу снизить издержки и стать более конкурентоспособным. В то же время на развитие новых логистических путей сегодня негативно влияет нестабильность на Ближнем Востоке. Военные риски в этом регионе создают дополнительные барьеры для транзита, в связи с чем Ибраев выразил надежду на мирное урегулирование ситуации, которое даст импульс всей мировой торговле.

В завершение было отмечено, что последовательная реализация цифровых инициатив и интеграционных решений станет мощным стимулом для роста экономики как Кыргызстана, так и других участников евразийского союза.