В Бишкеке подешевели куриные яйца после вмешательства Госантимонополии

Цены на куриные яйца в столице пошли на спад после того, как антимонопольный орган вынес официальные предостережения Ассоциации птицеводов и крупнейшим торговым сетям. Мониторинг, проведенный специалистами ведомства 14–15 марта, зафиксировал реальное снижение стоимости продукции как на крупных рынках, так и на полках супермаркетов.

Напомним, работа по сдерживанию цен активизировалась 11 марта. В результате предпринятых мер минимальная стоимость десятка яиц на городских рынках теперь стартует от 100 сомов.

Согласно актуальным данным, ценовая ситуация в разрезе торговых площадок выглядит следующим образом:

Ошский и Орто-Сайский рынки: от 100 до 165 сомов за десяток;

Аламединский рынок: в диапазоне 115–155 сомов;

Ярмарка на Старой площади: продукцию можно приобрести за 110–130 сомов.

В среднем по рынкам Бишкека покупатели могут найти яйца по цене 120–135 сомов.

Торговые сети также скорректировали свои прайсы в сторону уменьшения. В магазинах "Алма" цены варьируются от 110 до 155 сомов, в "Globus" - от 115 до 150 сомов, в сети "Азия" - от 119 до 146 сомов, а в дискаунтерах "Достор" десяток обойдется в 120–132 сома.

В ведомстве подчеркивают, что в общей сложности одно яйцо стало дешевле на 1–3 сома. На текущий момент средний диапазон розничных цен по городу стабилизировался на уровне 110–160 сомов за десяток.