В Кыргызстане реформируют подготовку учителей для борьбы с буллингом

В системе образования Кыргызстана грядут масштабные перемены в подготовке педагогических кадров. Поводом для реформы стали тревожные данные исследований, согласно которым 32% школьников в стране сталкиваются с травлей. Чтобы решить эту проблему, на общественное обсуждение вынесен проект постановления, который кардинально меняет подход к обучению будущих учителей в вузах.

Документ, инициированный профильными ведомствами, предлагает обновить перечень направлений подготовки в университетах с учетом перехода на 12-летнее школьное обучение. Основной акцент сделают на психолого-педагогическом образовании и специальной педагогике. Это позволит учебным заведениям выпускать квалифицированных тьюторов и дефектологов, которые критически необходимы для развития инклюзивной среды и психологической поддержки учащихся.

Реформа затронет и цифровую сферу. Профиль информатики планируют выделить в отдельную специальность, чтобы учителя новой формации могли преподавать школьникам программирование и основы работы с искусственным интеллектом. Также проект предусматривает внедрение в магистратуре новых дисциплин по управлению в образовании и андрагогике. По заверению инициаторов, реализация этих нововведений не потребует дополнительных бюджетных трат, но позволит привести квалификацию педагогов в соответствие с современными требованиями рынка труда и новыми стандартами Министерства просвещения.