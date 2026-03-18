Безопасность ЧМ-2026 под вопросом из-за Ирана и Мексики

Подготовка к чемпионату мира по футболу 2026 года, который впервые в истории примут сразу три страны - США, Канада и Мексика, сопровождается серьезными политическими вызовами и вопросами безопасности.

Громкий скандал разгорелся вокруг участия Дональда Трампа в церемонии жеребьёвки турнира. Президент ФИФА Джанни Инфантино вручил ему новую "Премию мира", что спровоцировало волну критики и возобновило споры о недопустимой политизации футбола.

На этом фоне обострился конфликт между США и Ираном, который может напрямую отразиться на проведении мундиаля. Сборная Ирана уже квалифицировалась на мировое первенство, однако её фактическое участие теперь находится под вопросом из-за дипломатической напряженности.

Дополнительные опасения вызывает криминогенная ситуация в Мексике. В городах-организаторах, включая Гвадалахару и Монтеррей, зафиксированы всплески насилия, связанные с деятельностью преступных группировок, что ставит перед организаторами сложные задачи по обеспечению безопасности болельщиков и команд.

Также остается нерешённой проблема визового режима. Ограничения на въезд в США могут затронуть фанатов из ряда стран, включая Иран, что ставит под сомнение принцип доступности турнира для всех болельщиков.

Несмотря на растущую критику, в ФИФА заявляют, что подготовка идет строго по графику и чемпионат мира пройдет без сбоев. Тем не менее, уже сейчас очевидно, что ЧМ-2026 оказался в эпицентре глобальной повестки, где вопросы дипломатии могут серьезно повлиять на главный футбольный праздник планеты.