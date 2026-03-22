Погода
$ 87.40 - 87.78
€ 100.27 - 101.17

Маринко Матошевич дисквалифицирован на четыре года за допинг

288  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший австралийский теннисист и тренер Маринко Матошевич получил четырехлетнюю дисквалификацию за серьезные нарушения антидопинговых правил. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало 40-летнего специалиста виновным в совершении пяти нарушений в период с 2018 по 2020 годы.

Среди доказанных обвинений - использование запрещенных методов, включая кровяной допинг, а также содействие другому игроку в нарушении правил и предоставление советов по обходу допинг-тестов. Ранее в 2026 году Матошевич публично признался в использовании переливания крови на турнире в Мексике в феврале 2018 года, незадолго до официального завершения своей профессиональной карьеры.

Согласно решению независимого трибунала, все спортивные результаты Матошевича и призовые, полученные в период нарушений (в частности, на турнирах серии "Челленджер" в Морелосе и Индиан-Уэллсе в 2018 году), аннулированы. Срок дисквалификации отсчитывается с 16 марта 2026 года и продлится до 15 марта 2030 года. В течение этого времени Матошевичу запрещено не только участвовать в официальных турнирах, но и заниматься тренерской деятельностью или иным образом сотрудничать с профессиональными игроками.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456791
Теги:
Австралия, теннис
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  