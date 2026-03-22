Маринко Матошевич дисквалифицирован на четыре года за допинг

Бывший австралийский теннисист и тренер Маринко Матошевич получил четырехлетнюю дисквалификацию за серьезные нарушения антидопинговых правил. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало 40-летнего специалиста виновным в совершении пяти нарушений в период с 2018 по 2020 годы.

Среди доказанных обвинений - использование запрещенных методов, включая кровяной допинг, а также содействие другому игроку в нарушении правил и предоставление советов по обходу допинг-тестов. Ранее в 2026 году Матошевич публично признался в использовании переливания крови на турнире в Мексике в феврале 2018 года, незадолго до официального завершения своей профессиональной карьеры.

Согласно решению независимого трибунала, все спортивные результаты Матошевича и призовые, полученные в период нарушений (в частности, на турнирах серии "Челленджер" в Морелосе и Индиан-Уэллсе в 2018 году), аннулированы. Срок дисквалификации отсчитывается с 16 марта 2026 года и продлится до 15 марта 2030 года. В течение этого времени Матошевичу запрещено не только участвовать в официальных турнирах, но и заниматься тренерской деятельностью или иным образом сотрудничать с профессиональными игроками.