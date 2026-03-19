Шавкат Мирзиёев утвердил Стратегию кибербезопасности Узбекистана

- Светлана Лаптева
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об утверждении масштабной Стратегии кибербезопасности на 2026–2030 годы. Документ закладывает фундамент для комплексной защиты государственных информационных систем, частного бизнеса и личных данных граждан от современных цифровых угроз. Ключевыми приоритетами новой стратегии стали технологическая независимость республики, развитие собственных решений на базе искусственного интеллекта и создание устойчивой критической инфраструктуры, способной противостоять трансграничным кибератакам.

Для оперативного управления отраслью в стране создается Национальный совет по кибербезопасности и борьбе с киберпреступностью. Согласно указу, уже с 1 апреля 2026 года в ключевых ведомствах, включая Министерство юстиции, Министерство энергетики и Налоговый комитет, появятся специализированные подразделения киберзащиты. Остальным госорганам предоставлено право привлекать внешних ИТ-подрядчиков из особого государственного реестра. Параллельно с этим в Узбекистане будет запущена национальная система мониторинга, позволяющая в режиме реального времени выявлять уязвимости и оперативно реагировать на инциденты в сети.

Особое внимание в стратегии уделено защите населения от финансового мошенничества. В республике планируется запуск единой антифишинговой платформы для блокировки мошеннических ресурсов, а операторов связи обяжут внедрить системы фильтрации подозрительных звонков. Кроме того, документ упрощает взаимодействие граждан с правоохранительными органами: подать заявление о киберпреступлении теперь можно будет в онлайн-формате. Образовательный блок стратегии подразумевает внедрение уроков киберкультуры в школах и создание региональных молодежных клубов, что, по замыслу авторов, должно сформировать у нового поколения устойчивые навыки безопасного поведения в цифровой среде.


Сейчас читают
