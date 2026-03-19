Шавкат Мирзиёев утвердил Стратегию кибербезопасности Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об утверждении масштабной Стратегии кибербезопасности на 2026–2030 годы. Документ закладывает фундамент для комплексной защиты государственных информационных систем, частного бизнеса и личных данных граждан от современных цифровых угроз. Ключевыми приоритетами новой стратегии стали технологическая независимость республики, развитие собственных решений на базе искусственного интеллекта и создание устойчивой критической инфраструктуры, способной противостоять трансграничным кибератакам.

Для оперативного управления отраслью в стране создается Национальный совет по кибербезопасности и борьбе с киберпреступностью. Согласно указу, уже с 1 апреля 2026 года в ключевых ведомствах, включая Министерство юстиции, Министерство энергетики и Налоговый комитет, появятся специализированные подразделения киберзащиты. Остальным госорганам предоставлено право привлекать внешних ИТ-подрядчиков из особого государственного реестра. Параллельно с этим в Узбекистане будет запущена национальная система мониторинга, позволяющая в режиме реального времени выявлять уязвимости и оперативно реагировать на инциденты в сети.

Особое внимание в стратегии уделено защите населения от финансового мошенничества. В республике планируется запуск единой антифишинговой платформы для блокировки мошеннических ресурсов, а операторов связи обяжут внедрить системы фильтрации подозрительных звонков. Кроме того, документ упрощает взаимодействие граждан с правоохранительными органами: подать заявление о киберпреступлении теперь можно будет в онлайн-формате. Образовательный блок стратегии подразумевает внедрение уроков киберкультуры в школах и создание региональных молодежных клубов, что, по замыслу авторов, должно сформировать у нового поколения устойчивые навыки безопасного поведения в цифровой среде.