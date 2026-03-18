Премьер-лига Кыргызстана: сегодня стартует 4-й тур чемпионата

- Самуэль Деди Ирие
18 марта 2026 года в Кыргызской Премьер-лиге начинаются матчи 4-го тура. Игры пройдут одновременно в трёх городах страны, и каждая из встреч может серьезно повлиять на положение команд в турнирной таблице.

Расписание игрового дня:

Кант, "Нитро-Арена" - 20:00: "Алай" vs "Дордой"

Ошский "Алай" примет на выезде одного из фаворитов сезона. "Дордой" намерен подтвердить свои чемпионские амбиции, в то время как хозяева поля постараются навязать борьбу титулованному сопернику.

Бишкек, стадион УТБ "Мурас Юнайтед" - 20:00: "Мурас Юнайтед" vs "Талант"

Бишкекский клуб рассчитывает на домашнюю победу и поддержку трибун. Гости, в свою очередь, нацелены на активную игру в обороне и надеются увезти очки из столицы.

Кара-Балта, СК "Манас" - 20:00: "Кыргызалтын" vs "Илбирс"

"Кыргызалтын" выйдет на поле с задачей набрать три очка в родных стенах. Молодой и дерзкий "Илбирс" постарается осложнить жизнь фавориту за счет высокой скорости и самоотдачи.

Эти противостояния станут ключевыми для распределения мест в лидирующей группе и во многом определят дальнейшие перспективы клубов в текущем сезоне.


Теги:
футбол, Кыргызстан
