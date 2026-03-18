Кыргызстанский борец Омурбек Асан уулу сразится с Черменом Тавитовым

- Самуэль Деди Ирие
Перспективный кыргызский борец вольного стиля Омурбек Асан уулу готовится к дебюту на престижном международном турнире Poddubny Wrestling League (PWL 11), который состоится 27 марта 2026 года в Ташкенте.

Асан уулу выступит в весовой категории до 61 кг. Его оппонентом станет опытный российский борец Чермен Тавитов. Тавитов является обладателем Кубка Ивана Ярыгина и финалистом крупного рейтингового турнира в Албании, что делает предстоящий поединок одним из самых интригующих в карде.

Несмотря на юный возраст (19 лет), Омурбек Асан уулу уже громко заявил о себе на внутренней арене. В конце 2025 года он завоевал серебро взрослого чемпионата Кыргызстана, уступив в напряженном финале лишь лидеру веса Бекзату Алмаз уулу.

Турнир в Узбекистане обещает стать настоящим праздником борьбы для болельщиков из Центральной Азии. Помимо Асан уулу, в программе вечера заявлены схватки таких звезд мирового ковра, как Акжол Махмудов, Айпери Медет кызы и Абдумалик Карачов.

Для молодого кыргызского атлета встреча с Тавитовым станет серьезным экзаменом и возможностью подтвердить статус одного из самых многообещающих борцов легкого веса на международном уровне.


вольная борьба, Кыргызстан
Сейчас читают
