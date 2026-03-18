Погода
$ 87.40 - 87.75
€ 99.90 - 100.80

ГКНБ задержал иностранца за продажу поддельных медсправок

135  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ задержал в Бишкеке организатора и участника канала незаконной миграции гражданина Пакистана А.М. и медицинского работника Национального госпиталя И.Т.В.

По данным ведомства, фигуранты организовали схему подделки и сбыта медицинских справок формы №086, необходимых иностранным гражданам для продления сроков пребывания в стране. Справки выдавались без фактического прохождения медицинского осмотра.

Гражданин А.М. реализовывал готовые документы иностранцам, преимущественно пакистанской и бенгальской национальностей, а И.Т.В. содействовал этой деятельности.

В ходе обысков по месту жительства и работы задержанных изъято более 160 готовых медицинских справок, использовавшихся при оформлении виз.

В ГКНБ подчеркнули, что на фоне вспышки вируса Нипах в странах Южной Азии подобные нарушения создают угрозу санитарно-эпидемиологической безопасности и рассматриваются как риск для национальной безопасности.

Ведомство призвало иностранных граждан соблюдать законодательство Кыргызстана. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников схемы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456798
Теги:
ГКНБ, задержание, Пакистан, медицина, врачи, поддельные документы
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  