ГКНБ задержал иностранца за продажу поддельных медсправок

ГКНБ задержал в Бишкеке организатора и участника канала незаконной миграции гражданина Пакистана А.М. и медицинского работника Национального госпиталя И.Т.В.

По данным ведомства, фигуранты организовали схему подделки и сбыта медицинских справок формы №086, необходимых иностранным гражданам для продления сроков пребывания в стране. Справки выдавались без фактического прохождения медицинского осмотра.

Гражданин А.М. реализовывал готовые документы иностранцам, преимущественно пакистанской и бенгальской национальностей, а И.Т.В. содействовал этой деятельности.

В ходе обысков по месту жительства и работы задержанных изъято более 160 готовых медицинских справок, использовавшихся при оформлении виз.

В ГКНБ подчеркнули, что на фоне вспышки вируса Нипах в странах Южной Азии подобные нарушения создают угрозу санитарно-эпидемиологической безопасности и рассматриваются как риск для национальной безопасности.

Ведомство призвало иностранных граждан соблюдать законодательство Кыргызстана. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников схемы.