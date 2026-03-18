В колонии №16 ГСИН открыли макаронный цех

В учреждении №16 ГСИН введён в эксплуатацию макаронный цех, что позволило создать дополнительные рабочие места для осуждённых. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Производственный участок запущен в рамках развития хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы и направлен на организацию занятости осуждённых. Выпускаемая продукция будет использоваться для питания лиц, содержащихся в учреждении.

Основная цель проекта привлечение осуждённых к труду и формирование у них профессиональных навыков. В ГСИН подчёркивают, что трудовая занятость способствует дисциплине и ответственности.

Кроме того, участие в производственной деятельности помогает социальной адаптации осуждённых и подготовке к жизни после освобождения.

Работа по развитию производственных участков и созданию рабочих мест в учреждениях ГСИН проводится на постоянной основе.


Теги:
ГСИН, колонии, Чуйская область, работа
