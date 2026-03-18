В Бишкеке проверяют документы у водителей мотоциклов

В Бишкеке сотрудники УПСМ начали масштабные рейды по проверке мотоциклов, скутеров и мопедов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, профилактические мероприятия проводятся с наступлением тёплого сезона и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение ДТП и повышение дисциплины среди водителей двухколёсного транспорта.

В ходе рейдов инспекторы проверяют наличие документов, а также соответствие технических характеристик транспортных средств установленным требованиям. При выявлении нарушений, в том числе несоответствия объёма двигателя или отсутствия документов, составляются протоколы.

Кроме того, сотрудники УПСМ проводят разъяснительные беседы с водителями, напоминают о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и использования защитной экипировки.

В ведомстве подчёркивают, что управление транспортом с нарушениями создаёт угрозу как для самих водителей, так и для других участников дорожного движения.