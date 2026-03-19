В Бишкеке презентовали инновационные ВИЭ-решения для сельского хозяйства

В Кыргызском государственном техническом университете имени И. Раззакова прошло демонстрационное мероприятие, посвященное внедрению возобновляемых источников энергии в аграрный сектор. Организатором выступил Общественный фонд "Центр развития ВИЭ и энергоэффективности" в рамках трансграничного проекта, охватывающего Кыргызстан и Таджикистан. Инициатива реализуется при поддержке международных партнеров, включая Германскую Агроакцию (Welthungerhilfe e.V.), GIZ и правительство Великобритании, с целью снижения производственных расходов фермеров и укрепления их энергонезависимости.

Ключевым объектом демонстрации стала солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 80 кВт. Участники встречи - эксперты, энергетики и представители агробизнеса - смогли детально изучить принципы её работы и оценить экономическую выгоду от выдачи излишков выработанной электроэнергии в общую сеть. Помимо солнечных панелей, на площадке были представлены и другие климатически чистые технологии: тепловые насосы, системы капельного орошения, солнечные туннельные сушилки для переработки сельхозпродукции и "электропастухи", работающие на энергии солнца.

Проект не ограничивается столичной презентацией: в ближайшее время планируется создание полноценных демонстрационных объектов в Чуйской и Ошской областях. Программа также подразумевает масштабную подготовку технических специалистов и стимулирование рынка поставщиков оборудования для "зеленой" энергетики. По мнению организаторов, массовое внедрение таких инноваций позволит аграрному сектору республики эффективнее адаптироваться к климатическим рискам и повысить общую конкурентоспособность отечественной продукции.