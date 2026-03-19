В Токтогульском районе запустили образцовый проект интенсивного садоводства

- Светлана Лаптева
В Токтогульском районе завершен ключевой этап по освоению 30 гектаров залежных земель, где при финансировании районного управления водного хозяйства была смонтирована современная система капельного орошения. Как сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, объект станет демонстрационной площадкой для внедрения водосберегающих технологий в регионе. Проект нацелен на рациональное использование водных ресурсов и возвращение неиспользуемых площадей в активный сельскохозяйственный оборот.

Уже в ближайшие дни на подготовленном участке начнутся работы по закладке интенсивного сада. Половину территории - 15 гектаров - займут яблоневые плантации, а на оставшейся площади высадят саженцы коконской вишни. Особенностью подхода является моносортность посадок: это позволит аграриям строго соблюдать единые агротехнические стандарты, упростить уход за деревьями и значительно повысить итоговую урожайность.

Выбор локации вдоль стратегической трассы Бишкек–Ош сделан намеренно - экспериментальный сад будет доступен для осмотра широкой общественности и послужит наглядным примером для местных фермеров. В профильном министерстве подчеркивают, что подобные инициативы играют важную роль в популяризации аграрных инноваций и устойчивом развитии сельского хозяйства республики. Ожидается, что успешный опыт Токтогульского района станет стимулом для массового перехода частных хозяйств на системы капельного полива.


ирригация, Токтогульский район, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


