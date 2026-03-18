Погода
$ 87.40 - 87.75
€ 99.90 - 100.80

Более 80% смертей в КР связаны с хроническими неинфекционным заболеваниями

288  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Бакытбек Кадыралиев заявил, что более 80% смертей в стране связаны с хроническими неинфекционными заболеваниями.

Об этом он сообщил на круглом столе "Профилактика поведенческих рисков при хронических неинфекционных заболеваниях. Эффективность ограничений и запретов", который состоялся в рамках форума "Здоровое общество – 2026" в Москве.

По его словам, ключевыми факторами риска остаются употребление табака и алкоголя, нездоровое питание и низкая физическая активность.

Кадыралиев отметил, что эффективная профилактика требует не только медицинских, но и межсекторальных и регуляторных решений, направленных на формирование здорового образа жизни.

В Кыргызстане реализуется Национальная программа "Здоровый человек – процветающая страна" на 2019–2030 годы, а также внедряются подходы, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Среди приоритетов - борьба с табаком, развитие политики здорового питания, ограничение потребления сахара, соли и трансжиров, а также раннее выявление факторов риска на уровне первичной медико-санитарной помощи.

Кроме того, внедряются клинические протоколы раннего выявления гипертонии, диабета и других заболеваний, развиваются цифровые инструменты здравоохранения и усиливается роль медицинских сестёр в профилактике.

Также реализуются программы активного долголетия, создаются школьные комитеты здоровья и проводятся информационные кампании по формированию культуры здорового образа жизни.

В Минздраве подчеркнули, что снижение преждевременной смертности возможно при сочетании государственной политики, межведомственного взаимодействия и активной работы с населением.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456810
Теги:
Минздрав, смертность, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  