Более 80% смертей в КР связаны с хроническими неинфекционным заболеваниями

Заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Бакытбек Кадыралиев заявил, что более 80% смертей в стране связаны с хроническими неинфекционными заболеваниями.

Об этом он сообщил на круглом столе "Профилактика поведенческих рисков при хронических неинфекционных заболеваниях. Эффективность ограничений и запретов", который состоялся в рамках форума "Здоровое общество – 2026" в Москве.

По его словам, ключевыми факторами риска остаются употребление табака и алкоголя, нездоровое питание и низкая физическая активность.

Кадыралиев отметил, что эффективная профилактика требует не только медицинских, но и межсекторальных и регуляторных решений, направленных на формирование здорового образа жизни.

В Кыргызстане реализуется Национальная программа "Здоровый человек – процветающая страна" на 2019–2030 годы, а также внедряются подходы, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Среди приоритетов - борьба с табаком, развитие политики здорового питания, ограничение потребления сахара, соли и трансжиров, а также раннее выявление факторов риска на уровне первичной медико-санитарной помощи.

Кроме того, внедряются клинические протоколы раннего выявления гипертонии, диабета и других заболеваний, развиваются цифровые инструменты здравоохранения и усиливается роль медицинских сестёр в профилактике.

Также реализуются программы активного долголетия, создаются школьные комитеты здоровья и проводятся информационные кампании по формированию культуры здорового образа жизни.

В Минздраве подчеркнули, что снижение преждевременной смертности возможно при сочетании государственной политики, межведомственного взаимодействия и активной работы с населением.