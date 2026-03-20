Минсельхоз проверил рынки картофеля и озвучил реальную ситуацию с ценами

Служба ветеринарного и фитосанитарного контроля Кыргызстана провела мониторинг реализации картофеля на крупнейших торговых точках Бишкека и Оша. Проверка была инициирована по поручению заместителя Председателя Кабинета Министров и министра сельского хозяйства Эрлиста Акунбекова. Основной целью рейдов стало выявление недобросовестных посредников, которые могли реализовывать продукцию из Китая под видом отечественной. По результатам мониторинга специалисты подтвердили наличие китайского картофеля на прилавках, однако фактов его продажи под видом местного зафиксировано не было. В ведомстве напомнили, что импорт осуществляется в рамках обязательств Кыргызстана перед ВТО, что также открывает возможности для экспорта кыргызской продукции на рынок КНР.

На сегодняшний день розничная цена на импортный картофель составляет 38–40 сомов за килограмм, в то время как местный продукт оценивается в 42–44 сома. Оптовая стоимость отечественного картофеля варьируется в пределах 35–40 сомов. Специалисты службы обратили внимание на то, что некоторые фермеры намеренно удерживают запасы на складах в ожидании дальнейшего роста цен. Однако ветеринарный контроль предупреждает о рисках, так как в ближайшее время на рынок начнет поступать ранний картофель из Араванского района, что естественным образом сдержит стоимость продукции. Длительное хранение в таких условиях может привести к порче товара и серьезным финансовым потерям для производителей.

Представители Службы ветеринарного и фитосанитарного контроля призвали аграриев своевременно реализовывать продукцию и адекватно оценивать текущую рыночную ситуацию. Было подчеркнуто, что ответственность за возможные убытки из-за порчи нереализованного вовремя картофеля лежит исключительно на самих сельхозпроизводителях. Государственные органы продолжат следить за стабильностью цен и прозрачностью торговли на рынках страны в период активной подготовки к весенне-полевым работам.