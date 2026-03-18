Замначальника больницы ГСИН подозревают в вымогательстве

Заместитель начальника больницы при учреждении №31 ГСИН А.К.К. заподозрен в злоупотреблении должностным положением и вымогательстве 10 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным , он потребовал деньги за незаконное продление лечения обвиняемого Э.Н.А., 1997 года рождения несмотря на завершение курса терапии. Пациента не перевели обратно в учреждение №21, как это предусмотрено.

Установлено, что отец обвиняемого дважды перевёл по 5 тысяч сомов через приложение М-банк.

Собранные материалы переданы в следственное управление ГСИН для юридической оценки. Проводится доследственная проверка.

Также назначено внутреннее расследование. В ГСИН отметили, что меры по противодействию коррупции усиливаются на системной основе.