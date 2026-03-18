В Бишкеке прошла акция по повышению культуры вождения

В Бишкеке провели масштабное профилактическое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.
Акция организована Управлением патрульной службы милиции совместно с Государственной страховой организацией. В её рамках водителям бесплатно раздали специальные книги с дорожными знаками, а также провели разъяснительную работу о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.
Кроме того, участникам дорожного движения напомнили о важности взаимного уважения, терпения и ответственности на дорогах. Гражданам, соблюдающим пост, вручили угощения для разговения.
В УПСМ отметили, что основная цель мероприятия - профилактика ДТП, повышение уровня знаний водителей и формирование культуры безопасного поведения.
Подобные акции планируется проводить на системной основе.