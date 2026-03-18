Погода
$ 87.40 - 87.75
€ 99.90 - 100.80

В Бишкеке обсудят роль дизайна в эпоху искусственного интеллекта

249  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке 25 апреля пройдёт фестиваль креативных индустрий Create4 Design, посвящённый роли дизайна в эпоху искусственного интеллекта. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Мероприятие станет крупнейшей в стране площадкой для развития креативной экономики и объединит представителей творческих индустрий, дизайнеров, разработчиков, архитекторов и предпринимателей. Организаторы приглашают СМИ, блогеров и создателей контента к освещению события.

В центре внимания- влияние новых технологий, включая искусственный интеллект, на процессы творчества и развитие креативных индустрий. Участники обсудят, как дизайн становится связующим элементом между технологиями, городской средой, туризмом и цифровыми сервисами.

Организаторы отмечают, что креативная экономика остаётся одним из приоритетных направлений развития Кыргызстана. Сегодня этот сектор демонстрирует устойчивый рост и охватывает такие сферы, как IT, дизайн, мода, кино, реклама и цифровой контент.

Фестиваль проводится Ассоциацией креативных индустрий и ПРООН в Кыргызстане при поддержке Парка креативных индустрий и ololo.

Справка: Create4 был запущен в 2022 году и за несколько лет превратился в национальную платформу, объединяющую профессиональное сообщество "жаратманов" и способствующую развитию креативной экономики в стране.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456815
Теги:
Кыргызстан, экономика, Искусственный интеллект
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  