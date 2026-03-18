В Бишкеке обсудят роль дизайна в эпоху искусственного интеллекта

В Бишкеке 25 апреля пройдёт фестиваль креативных индустрий Create4 Design, посвящённый роли дизайна в эпоху искусственного интеллекта. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Мероприятие станет крупнейшей в стране площадкой для развития креативной экономики и объединит представителей творческих индустрий, дизайнеров, разработчиков, архитекторов и предпринимателей. Организаторы приглашают СМИ, блогеров и создателей контента к освещению события.

В центре внимания- влияние новых технологий, включая искусственный интеллект, на процессы творчества и развитие креативных индустрий. Участники обсудят, как дизайн становится связующим элементом между технологиями, городской средой, туризмом и цифровыми сервисами.

Организаторы отмечают, что креативная экономика остаётся одним из приоритетных направлений развития Кыргызстана. Сегодня этот сектор демонстрирует устойчивый рост и охватывает такие сферы, как IT, дизайн, мода, кино, реклама и цифровой контент.

Фестиваль проводится Ассоциацией креативных индустрий и ПРООН в Кыргызстане при поддержке Парка креативных индустрий и ololo.

Справка: Create4 был запущен в 2022 году и за несколько лет превратился в национальную платформу, объединяющую профессиональное сообщество "жаратманов" и способствующую развитию креативной экономики в стране.