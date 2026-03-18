Военная прокуратура задержала экс-начальника ГКНБ города Чолпон-Аты

Задержан бывший начальник ГКНБ по Чолпон-Ате, сообщают источники в правоохранительных органах.

По данным источников, 17 марта его задержали сотрудники Военной прокуратуры. Он подозревается в совершении ряда преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Кыргызстана.

Сообщается что Б.А. ранее занимал должность начальника управления по Чолпон-Ате с декабря 2025 года по февраль 2026 года.

По информации источников, задержанного связывают с командой бывшего руководителя управления ГКНБ по Бишкеку Эльдара Жакыпбекова (Эду).


ГКНБ, прокуратура, задержание, Иссык-Кульская область
