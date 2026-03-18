Ущерб на миллионы. В Чуйской области выявили участницу схемы

В Аламудунском районе задержана подозреваемая в причастности к интернет-мошенничеству, в результате которого потерпевшие лишились крупных сумм денег.

По данным ГУВД Чуйской области, 11 февраля в милицию обратилась гражданка Б.Ш., 1963 года рождения. Она сообщила, что неизвестные лица, представившись в мессенджере под именем "Небесный Виктор Сергеевич" обманным путём убедили её перевести деньги. Общий ущерб составил 92 214 доллара.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209-1 УК КР.

В ходе следствия установлено, что с 4 ноября по 30 декабря 2025 года потерпевшая через мобильное приложение "М-банк" перевела более 8 млн сомов на счета различных лиц. В частности, на имя С.Н. - 3 045 500 сомов, на имя И.И. - 3 197 292 сома, а также на счета других неустановленных лиц.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана гражданка С.Н., 1984 года рождения, на счета которой поступала часть средств. По данным следствия, она передала третьим лицам доступ к своим банковским счетам и электронным средствам платежа, которые использовались в преступной схеме.

Выяснилось, что в апреле 2025 года женщина, увидев рекламу в социальной сети, согласилась на "работу курьером" и предоставила доступ к своим банковским приложениям и криптокошельку. В дальнейшем через её счета проходили денежные переводы, которые она по указанию неизвестных лиц отправляла на другие реквизиты, получая вознаграждение.

Кроме того, 16 марта 2026 года в милицию обратился ещё один потерпевший гражданин- Е.С., 1962 года рождения. Ему причинён ущерб в размере 41 тыс. сомов. К этому эпизоду также причастна С.Н.

Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания.

В настоящее время проверяется её возможная причастность к другим аналогичным преступлениям, устанавливаются остальные участники схемы. Расследование продолжается.


