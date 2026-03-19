Строительство кампуса на 15 тысяч студентов под Бишкеком в цифрах и фактах

В Бишкеке планируется строительство крупного образовательного кампуса в рамках договорённостей между президентами Кыргызстана и России. Проект реализуется в рамках формирования евразийского образовательного пространства.

Как поделилась с корреспондентом VB.KG депутат профильного комитета Гуля Кужокулова, Соглашение об условиях строительства студенческого городка рассмотрено Комитетом Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

По её словам, Закон о ратификации данного Соглашения был поддержан депутатскими группами и комитетами парламента и принят Жогорку Кенешем сразу в трёх чтениях.

Студенческий городок будет создан на базе Кыргызско-Российского славянского университета имени первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.

Кампус на 15 тысяч студентов

Согласно официальным материалам, проект предусматривает строительство современного университетского кампуса проектной мощностью 15 тысяч студентов.

В его состав войдут:

учебные корпуса общежития медицинский кластер столовые библиотека и вспомогательные объекты.

Как отметила парламентарий, проект будет реализован в формате полноценного студенческого городка.

Где построят кампус

Кампус разместится на территории не менее 30 гектаров. Участок будет выделен в Байтик Баатырском айыльном аймаке Аламудунского района Чуйской области, который входит в расширяющуюся агломерацию Бишкека.

Условия соглашения

По словам Гули Кужокуловой, кыргызская сторона берет на себя предоставление земельного участка площадью не менее 30 гектаров и подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: электричество, водоснабжение и т.д., а также юридическое оформление земельного участка.

Расходы на строительство, включая предоставление оборудования, учебных пособий и др. российская сторона в лице Правительства Российской Федерации берет на себя.

Международный проект и новые возможности

Это будет самый современный, высокотехнологичный учебный кластер, оборудованный по последнему веянию времени. Для нашей молодёжи, студенческого сообщества предоставляется большая возможность получить качественное образование, реализовать свои мечты. Как сообщила народная избранница, поскольку проект носит международный характер, в его рамках будет предусмотрен обмен студентами, а также привлечение профессорско-преподавательского состава из-за рубежа.

По мнению законодателя, это позволит расширить академические связи и внедрять современные образовательные практики. При этом она подчеркнула, что речь не идёт о замещении отечественных специалистов.

"Это ни в коем случае не снижает уровень наших преподавателей. Напротив, такие инициативы дают возможность для обмена опытом и способствуют росту профессиональных компетенций", - отметила она.

Кроме того, по её словам, особую ценность проект приобретает в условиях стремительного развития цифровых технологий. При этом, как известно, студенты КРСУ получают 2 диплома: кыргызский и российский.

"В век гаджетов и искусственного интеллекта особенно важно сохранять живое общение - между студентами и преподавателями, между разными школами и культурами. Это то, что формирует настоящую образовательную среду", - добавила депутат.

Позиция парламента

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики единогласно принял Закон о ратификации соглашения об условиях строительстве кампуса КРСУ.

Речь идёт о соглашении между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации, подписанном 26 ноября 2025 года в городе Бишкек.

Сроки реализации

Строительство кампуса планируется начать уже в текущем году. Завершение проекта ожидается к 2032 году.

Беседовала София Березовская