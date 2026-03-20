Бишкекский городской суд призывает горожан решать споры через медиацию

В Бишкекском городском суде напомнили о преимуществах медиации - эффективного способа урегулирования конфликтов без изнурительных судебных разбирательств. Заместитель председателя суда Мирбек Сатарбек уулу подчеркнул, что этот метод строится на участии независимого посредника, который помогает сторонам найти решение, устраивающее всех. Нередко судьи сами предлагают участникам процесса попробовать договориться за пределами зала заседаний.

По мнению служителей Фемиды, такой подход делает правосудие более человечным и помогает развивать в обществе культуру диалога. Кроме того, это существенно снижает нагрузку на судейский корпус. Среди главных плюсов медиации эксперты выделяют экономию времени и денег, а также редкую для судов возможность сохранить нормальные отношения между оппонентами. Как показывает практика, добровольные договоренности исполняются гораздо охотнее, так как они учитывают реальные интересы каждой стороны.

На сегодняшний день в Кыргызстане официально работают более 350 медиаторов. Вся процедура строится на принципах добровольности, полного равноправия и строгой конфиденциальности. Обычно процесс медиации занимает до 60 дней, в то время как стандартное судебное разбирательство в первой инстанции длится около месяца, но часто затягивается из-за бюрократических проволочек и бесконечных апелляций. Выбор в пользу медиатора позволяет закрыть вопрос гораздо быстрее и без лишних нервов.