Лю Цзянпин: Кыргызстан – не просто наш сосед, а стратегический партнер

Вчера в посольстве Китая прошел брифинг Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Кыргызстане Лю Цзянпин. В своем выступлении дипломат затронула ряд актуальных тем, рассказав об итогах недавно завершившихся в Пекине "Двух сессий", о достижениях страны, о намеченных планах на 15-пятилетку, о текущем состоянии кыргызско-китайских отношений, а также ответила на вопросы журналистов. Встреча прошла в деловой обстановке, можно сказать, в полном соответствии с традициями, которые сложились за годы плодотворного сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем.

Лю Цзянпин подробно остановилась на итогах работы "Двух сессий" - четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва и четвертой сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 14-го созыва. Как отметила госпожа посол, это не только одно из ключевых событий в политической жизни Китая, но и яркое проявление китайской модели народной демократии, поскольку почти три тысячи депутатов ВСНП и более двух тысяч членов ВК НПКСК, представляющих все регионы страны, различные национальности и социальные слои общества, собрались для обсуждения ключевых вопросов государственного развития. Поэтому к работе "Двух сессий" было привлечено такое пристальное внимание всего мира. Тем более, если учесть, что вклад Китая в рост мировой экономики составляет около 30%, что превышает совокупный вклад стран "Большой семерки" и делает Китай стабильным и надежным источником глобального роста.

"Яркий табель успеваемости" за 14-ю пятилетку

Как подчеркнула Лю Цзянпин, начиная с первого пятилетнего плана, начатого в 1953 году, и вплоть до завершения 14-й пятилетки в 2025 году, Китай совершил два чуда - быстрый экономический рост и долгосрочную социальную стабильность. То есть, образно говоря, выдал миру свой "яркий табель успеваемости" по итогам последней пятилетки. Что подтверждают цифры. За последние пять лет ВВП Китая преодолел рубежи в 110, 120, 130 и 140 трлн юаней, достигнув в прошлом году 140,19 трлн юаней. Среднегодовой темп экономического роста составил 5,4%, а в прошлом году - около 5%, что значительно выше среднемирового уровня. Несмотря на структурные изменения в мировой экономике и наличие различных рисков и вызовов, экономика Китая, переходя к модели высококачественного развития, продолжает демонстрировать устойчивость и потенциал. Такие новые отрасли, как производство электромобилей, фотоэлектрическая и ветроэнергетика, занимают ведущие позиции в мире по масштабам производства и развития. Создана крупнейшая в мире инфраструктура сетей связи с самым широким охватом. Все это придает новый импульс высококачественному развитию экономики.

В этом году во время Праздника весны расходы на внутренний туризм превысили 803 миллиарда юаней, увеличившись на 126 млрд юаней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий пассажиропоток внутри страны в период праздника достиг 9,5 миллиарда поездок. Это показатель сопоставим с тем, как если бы каждый житель планеты совершил более одного путешествия. Все это наглядно демонстрирует динамику и потенциал внутреннего рынка Китая.

Как отметила госпожа посол, был достигнут значительный прогресс в сфере научно-технических инноваций. Расходы Китая на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ежегодно увеличивались в среднем на 10%. Значительный прогресс был достигнут в разработке ключевых технологий в таких областях, как интегральные микросхемы, искусственный интеллект, квантовые технологии, биомедицина, биофармацевтика, новые источники энергии. Добавленная стоимость обрабатывающей промышленности уже 16 лет подряд занимает первое место в мире.

В прошлом году производство электромобилей превысило 16 миллионов единиц, а первый отечественный авианосец с электромагнитной катапультой официально вошел в состав флота. Китай стремительно переходит от роли глобального производственного центра к роли глобального инновационного центра. Особенно заметны достижения в области ИИ, открытая базовая модель DeepSeek привлекла широкое международное внимание, разрушив прежнюю монополию благодаря сочетанию низкой стоимости и высокой эффективности. Многие крупные компании из разных стран уже выбирают китайские большие модели в качестве основы для своих систем ИИ.

Кроме того, китайская робототехническая отрасль демонстрирует стремительное развитие. В прошлом году почти из 13 тысяч гуманоидных роботов, поставленных по всему миру, 90% - это доля Китая. Китай стал крупнейшим в мире обладателем патентов в сфере робототехники. Факты убедительно доказывают, что технологическая блокада и политика сдерживания не только не смогли остановить продвижение Китая, но, напротив, подтолкнули его к ускорению процессов самостоятельных инноваций.

В Китае, как подчеркнула госпожа посол, были приняты реальные меры по продвижению реформ в ключевых областях, ускорилось формирование единого общенационального рынка, а деловой климат продолжает улучшаться. Китай неуклонно расширяет свою открытость на высоком уровне, способствовал реализации соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве.

Все ограничительные меры для доступа иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность были полностью отменены. Лидирующие позиции Китая как крупнейшей в мире торговой державы в сфере торговли товарами еще больше укрепились. Углубляется высококачественная совместная реализация проекта "Один пояс - один путь". Среднегодовой рост общего объема импорта и экспорта товаров превысил 7%, при этом доля торговли со странами-участницами инициативы выросла до 51,9%.

В декабре прошлого года на острове Хайнань начал работать порт свободной торговли в режиме "закрытого острова". Его ключевая политика предусматривает "нулевые таможенные пошлины, низкие налоговые ставки и упрощенную систему налогообложения", а также свободу и удобство торговли и инвестиций. Большая часть импортных товаров освобождена от ввозных пошлин, ставки налога на прибыль предприятий и подоходного налога с физических лиц снижены до 15%, разрешен свободный трансграничный поток капиталов. Это стало еще одним ключевым шагом в продвижении открытости Китая.

Как отметила Лю Цзянпин, существенно повысилось благосостояние народа. Среднедушевой доход населения ежегодно рос в среднем на 5,4%. За пять прошедших лет в городах было создано более 60 миллионов новых рабочих мест. Базовым пенсионным страхованием охвачено 1 миллиард 80 миллионов человек. Среднемесячная пенсия городских рабочих составляет почти 4000 юаней. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 79,3 года. Среднедушевой располагаемый доход сельских жителей в регионах, вышедших из бедности, увеличился почти на 40%. Во всех уездах регионов построены скоростные автомагистрали, во всех деревнях проложены автомобильные дороги, а также обеспечено полное покрытие сетевой связи.

Глава дипмиссии Китая подчеркнула, что в сложной и изменчивой международной обстановке Китай придерживается независимой и мирной внешней политики, твердо следует по пути мирного развития, расширяет глобальную сеть партнерств, решительно выступает против гегемонизма и политики силы, отстаивая международную справедливость и равенство. На международных площадках Председатель Си Цзиньпин выдвинул концепцию сообщества единой судьбы человечества и четыре глобальные инициативы. Китай выступает за равноправную и упорядоченную многополярность мира, а также за общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию. Тем самым вносит фактор стабильности и развития в турбулентный мировой порядок.

Китай подписал документы о сотрудничестве в рамках совместного строительства "Один пояс - один путь" более чем со 150 странами и десятками международных организаций, при этом значительное число знаковых проектов инициативы успешно реализуются.

Впервые в истории Нового Китая было проведено Центральное совещание по работе с сопредельными странами, на котором утвержден курс, основанный на принципах дружбы, безопасности и процветания в отношениях с соседними государствами, а также на концепциях доброжелательности, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности в целях формирования сообщества единой судьбы. В прошлом году в стране успешно прошли крупные международные мероприятия, включая саммит ШОС в Тяньцзине и Глобальный женский саммит. Совместно с более чем 30 странами была создана Международная организация по медиации, что позволило восполнить пробел в сфере международного посредничества

Посол остановилась и на достижениях в экологической безопасности. Доля дней с хорошим и отличным качеством воздуха в городах увеличилась до 89,3%, а уровень лесного покрова превысил 25%, что сделало Китай страной с самым быстрым и наиболее значительным приростом лесных ресурсов в мире. Создана крупнейшая и динамично развивающаяся в мире система возобновляемых источников энергии. Иными словами, почти четыре из каждых десяти киловатт-часов электроэнергии, потребляемых в стране, приходятся на "зеленую" энергетику. На прошедших "Двух сессиях" был принят Экологический кодекс КНР - второй закон в Китае, получивший название "кодекс" (первым стал Гражданский кодекс). Это знаменует новый этап продвижения модернизации, основанной на гармоничном сосуществовании человека и природы на основе верховенства закона.

Лю Цзянпин привела в пример деревню Цзянсян. Это - первая в провинции Цзянсу "умная" деревня с нулевым уровнем углеродных выбросов. В деревне была построена 60-метровая фотоэлектрическая дорожка, по которой могут свободно передвигаться пешеходы. За год она вырабатывает более 10 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Ее поверхность адаптирована для безопасного передвижения и одновременно выполняет функцию генерации энергии за счет встроенных элементов. Кроме того, на территории установлены скамейки, оснащенные фотоэлектрическими модулями. Люди могут размещать свои смартфоны на поверхность скамейки, после чего начинается автоматическая передача энергии без использования кабелей. Благодаря визитной карточке "нулевого углерода" в деревне сформирована новая модель развития "сельское хозяйство + туризм + нулевой углерод". В прошлом году деревню посетили почти 150 тысяч туристов, а совокупный доход составил почти 10 миллионов юаней. Таким образом удалось достичь сбалансированного развития, сочетающего экологическую устойчивость, экономический рост и повышение благосостояния населения.

Значительно повысился, по словам посла, потенциал обеспечения безопасности в ключевых сферах, включая продовольственную, энергетическую, финансовую и кибербезопасность. "Спокойствие" стало одной из характерных черт страны. Китай относится к числу государств с крайне низким уровнем преступности и признан одной из самых безопасных стран мира.

Семь направлений на ближайшие пять лет

Основные целевые показатели развития Китая на текущий год следующие: темпы экономического роста на уровне 4,5–5%. При этом главное заключается не столько в самих цифрах, сколько в том, что Китай перешел от погони за рекордными темпами роста к последовательному повышению качества жизни населения. Уровень городской безработицы планируется удерживать на уровне около 5,5%; предусматривается создание более 12 млн новых рабочих мест в городах; рост потребительских цен будет удерживаться в пределах 2%; рост доходов населения будет в целом синхронизирован с экономическим ростом; платежный баланс остается в сбалансированном состоянии; объем производства зерна составит около 700 млрд кг; выбросы углекислого газа на единицу ВВП планируется сократить примерно на 3,8%.

Лю Цзянпин остановилась на семи ключевых направлениях развития Китая на ближайшие пять лет, это - промышленность, наука и технологии, цифровизация, сельское хозяйство, благосостояние населения, экология и открытость. По ее словам, Китай еще шире откроет свои двери для международного взаимовыгодного сотрудничества в экономике более высокого уровня и будет содействовать высококачественному развитию совместного строительства "Одного пояса - одного пути".

Как заявила посол, в современном мире ускоряются процессы глубоких перемен, невиданных за последнее столетие. Реформы и вызовы переплетаются, региональные конфликты продолжают возникать. Недавно США и Израиль вновь нанесли военный удар по Ирану. Это война, которой не должно было быть, и война, которая не принесет пользы ни одной из сторон. Крупные державы не должны произвольно наносить военные удары по другим странам, полагаясь на свое военное превосходство. Мир не должен возвращаться к "закону джунглей". Китай как ответственная держава будет решительно отстаивать свой суверенитет, безопасность и интересы развития, неуклонно защищать верховенство международного права, справедливость и честность, твердо противостоять любым односторонним действиям, политике силы и гегемонизму, строго соблюдать взятые на себя международные обязательства и занимать конструктивную позицию в международных делах.

Идеи наших программ созвучны

Что касается отношений между Кыргызстаном и Китаем, то сегодня они переживают "золотой период". Кыргызстан – не просто наш сосед, а стратегический партнер. 15-я пятилетка придаст еще новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству между нашими странами, заявила на брифинге посол КНР.

Период реализации 15-го пятилетнего плана Китая полностью совпадает с периодом действия Национальной программы развития Кыргызстана до 2030, а идеи и ключевые направления развития обеих программ во многом созвучны. Китайская сторона готова совместно с кыргызской стороной укреплять сопряжение стратегий развития и расширять взаимовыгодное сотрудничество в таких сферах, как торговля, инвестиции, транспортная взаимосвязанность, научно-технические обмены и инновации, сельское хозяйство, а также гуманитарно-культурное взаимодействие

Вопрос-ответ о визовом режиме

Отвечая на вопрос vb.kg о том, на каком этапе сейчас находятся переговоры о безвизовом режиме между нашими странами, и действительно ли Китай требует от Кыргызстана первым ввести безвизовый режим, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР Лю Цзянпин сказала:

"Сейчас идут переговоры на уровне МИД двух стран, и я уверена, что мы придем к общему положительному знаменателю. Китай приветствует увеличение людских потоков, поэтому мы работаем в этом направлении. Все будет хорошо".

"Китай никогда не требовал от Кыргызстана первым ввести безвизовый режим", - уточнила она.

По ее словам, она как посол КНР в КР ответственно заявляет: никто, никогда и никому не говорил от китайской стороны о том, чтобы Кыргызстан ввел первым безвизовый режим. Посол отметила, что Казахстан и Узбекистан первыми ввели безвизовый режим для граждан КНР. Потом уже было подписано соглашение о взаимном безвизовом режиме.