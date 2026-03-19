Погода
$ 87.40 - 87.75
€ 99.90 - 100.80

Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА

139  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В матчах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА определились все участники следующей стадии. Ряд топ-клубов добился уверенных побед и продолжит борьбу за главный трофей Европы.

"Ливерпуль" разгромил "Галатасарай" со счётом 4:0 в ответной встрече и прошёл дальше с общим счётом 4:1. Ключевым моментом стал юбилейный гол Мохамеда Салаха - его 50-й в турнире. Также отличились Доминик Собослаи, Уго Экитике и Райан Гравенберх.

"Барселона" устроила голевое шоу против "Ньюкасла" - 7:2 в ответной игре и 8:3 по сумме двух матчей. Дублями отметились Рафинья и Роберт Левандовски, также забили Ламин Ямаль и Фермин Лопес.

"Атлетико Мадрид" по сумме двух встреч оказался сильнее "Тоттенхэма" (7:5). В ответной игре отличились Хулиан Альварес и Давид Ганцко, окончательно закрепив преимущество испанского клуба.

"Бавария" без проблем прошла "Аталанту" с общим счётом 10:2. Харри Кейн оформил дубль и также достиг отметки в 50 голов в Лиге чемпионов.

По итогам этой стадии сформированы пары четвертьфинала:

"ПСЖ" - "Ливерпуль"

"Реал Мадрид" - "Бавария"

"Барселона" - "Атлетико Мадрид"

"Спортинг" - "Арсенал"

Четвертьфинальные матчи пройдут 7–8 и 14–15 апреля, а финал турнира состоится 30 мая в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456830
Теги:
УЕФА, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  