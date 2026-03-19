Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА

В матчах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА определились все участники следующей стадии. Ряд топ-клубов добился уверенных побед и продолжит борьбу за главный трофей Европы.

"Ливерпуль" разгромил "Галатасарай" со счётом 4:0 в ответной встрече и прошёл дальше с общим счётом 4:1. Ключевым моментом стал юбилейный гол Мохамеда Салаха - его 50-й в турнире. Также отличились Доминик Собослаи, Уго Экитике и Райан Гравенберх.

"Барселона" устроила голевое шоу против "Ньюкасла" - 7:2 в ответной игре и 8:3 по сумме двух матчей. Дублями отметились Рафинья и Роберт Левандовски, также забили Ламин Ямаль и Фермин Лопес.

"Атлетико Мадрид" по сумме двух встреч оказался сильнее "Тоттенхэма" (7:5). В ответной игре отличились Хулиан Альварес и Давид Ганцко, окончательно закрепив преимущество испанского клуба.

"Бавария" без проблем прошла "Аталанту" с общим счётом 10:2. Харри Кейн оформил дубль и также достиг отметки в 50 голов в Лиге чемпионов.

По итогам этой стадии сформированы пары четвертьфинала:

"ПСЖ" - "Ливерпуль"

"Реал Мадрид" - "Бавария"

"Барселона" - "Атлетико Мадрид"

"Спортинг" - "Арсенал"

Четвертьфинальные матчи пройдут 7–8 и 14–15 апреля, а финал турнира состоится 30 мая в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".