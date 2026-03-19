Вероника Бернацкая отсудила полуфинал Кубка Азии в Австралии

Кыргызстанская судья Вероника Бернацкая обслужила полуфинальный матч Кубка Азии среди женщин, который проходит в Австралии. Бригада арбитров под её руководством работала на встрече между сборными Республики Корея и Японии, состоявшейся 18 марта.

Этот матч стал для Бернацкой уже четвертым на турнире. Ранее она работала на играх Республика Корея - Иран и Япония - Индия, а также на четвертьфинальном поединке Австралия - КНДР.

Назначение на полуфинал подтверждает высокий уровень доверия к кыргызстанскому арбитру на международной арене. Это признание подчеркивает профессионализм Бернацкой и успех отечественной школы судейства.


