Усман Капаров завоевал бронзу на турнире World Boxing Futures Cup

- Самуэль Деди Ирие
Кыргызстанский боксер Усман Капаров стал бронзовым призёром международного турнира World Boxing Futures Cup, завершившегося в Таиланде. В соревнованиях принимали участие спортсмены до 19 лет. Капаров выступал в весовой категории до 80 кг и продемонстрировал уверенное выступление на протяжении всего турнира.

В четвертьфинале кыргызстанец одержал победу над Абделмажидом Хуари из Алжира. В полуфинале он в употной борьбе уступил боксеру из Казахстана Тимуру Тайбекову, завершив выступление с бронзовой наградой.

Ранее, в августе 2025 года, Капаров также становился бронзовым призёром молодёжного чемпионата Азии, вновь подтвердив стабильно высокие результаты на международном уровне.


FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
