Кукуруза из Кыргызстана впервые экспортирована в Китай

- Светлана Лаптева
Кыргызстан начал экспорт кукурузы в Китайскую Народную Республику. Первая партия объёмом 25 тонн была отгружена 16 марта 2026 года. Экспортёром выступило крестьянское хозяйство "Зиябидин Ата". Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Право на поставки кукурузы в Китай на сегодня получили два отечественных предприятия. Экспорт стал возможен благодаря выполнению фитосанитарных требований и открытию китайского рынка для кыргызской продукции.

Поставки осуществляются в рамках протокола о фитосанитарных требованиях, подписанного 15 сентября 2022 года между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики.

В Департаменте химизации, защиты и карантина растений отмечают, что это результат последовательной работы по развитию экспортного потенциала и соблюдению международных стандартов.

Ведомство планирует и дальше поддерживать отечественных производителей, расширяя присутствие кыргызской сельхозпродукции на внешних рынках.


