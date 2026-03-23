Четыре миллиона мальков выпустили в озеро Сон-Куль

Государственное предприятие "Сон-Кульское рыбное хозяйство" провело масштабное зарыбление, выпустив в акваторию озера 4 миллиона 200 тысяч мальков сига-лудоги. Средний вес каждой особи составил 0,30 грамма. Работы проводились в рамках утвержденного плана-прогноза на 2025–2026 годы по искусственному воспроизводству биоресурсов в государственных водоемах страны под контролем Департамента рыбопромышленного комплекса.

Процесс зарыбления прошел в присутствии специальной комиссии, в которую вошли сотрудники профильного госпредприятия, руководство Каратал-Жапырыкского заповедника и представители СМИ из УТРК Нарын. Участники мероприятия отметили важность соблюдения технологических норм при выпуске молоди для обеспечения высокой выживаемости рыбы в естественной среде.

Данная инициатива направлена на восстановление популяции ценных видов рыб, поддержание биологического равновесия и устойчивое развитие рыбохозяйственной отрасли в регионе. Регулярное пополнение запасов озера Сон-Куль позволяет сохранять уникальную экосистему и создавать базу для рационального природопользования в будущем.