Прокуратура вернула госучасток ветуправления в Таласе

- Назгуль Абдыразакова
В Таласе в государственную собственность возвращён земельный участок со складскими сооружениями стоимостью 16 млн 948 тыс. 600 сомов, ранее незаконно переданный в частные руки.

Как сообщили в прокуратуре, участок площадью 0,34 га принадлежал Таласскому районному управлению службы ветеринарии.

В ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства установлено, что в 1996 году он был незаконно передан в частную собственность.

По результатам прокурорского реагирования земельный участок со всеми объектами возвращён государству.


Теги:
Генеральная прокуратура, земельный участок, Таласская область
