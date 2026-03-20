Доктор наук Анна Эспарса расскажет о творчестве Булгакова и Блока

С 24 по 27 марта жителей Бишкека и Оша приглашают на серию просветительских мероприятий с участием российского историка и куратора выставочных проектов Анны Эспарса. Это уже не первый визит исследовательницы в республику. Она создает уникальные фильмы и экспозиции, представляя евразийскую культуру сразу на двух языках - русском и кыргызском. В центре внимания мартовской программы окажутся юбилеи Михаила Булгакова, поэзия Александра Блока и запуск нового образовательного проекта "Школа молодого переводчика".

Программа откроется 24 марта в 16.00 в Русском доме в Бишкеке творческим вечером "Ночь, улица, фонарь…". По инициативе поэта Нурлана Калыбекова стихи Александра Блока прозвучат в исполнении участников литературного клуба "Жаңы толкун" ("Новая волна") на кыргызском и русском языках. Для участия в этом поэтическом событии гостям необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке.

Особое место в графике визита отведено наследию Михаила Булгакова, чей 135-летний юбилей и 60-летие первой публикации романа "Мастер и Маргарита" отмечаются в этом году. 26 марта в 16.00 в Русском доме состоится показ документального фильма "Бег от судьбы", где зрители увидят глубокий диалог писателя Алексея Варламова с классиком в интерьерах той самой "нехорошей квартиры". Регистрация на кинопоказ открыта по адресу.

Кульминацией станет открытие выставки "Фантастический мир Михаила Булгакова", которое пройдет 27 марта в 17.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч. Айтматова. Посетителей ждут архивные фото, редкие документы и театральные афиши. Отдельный блок экспозиции посвящен удивительным параллелям между романами "Мастер и Маргарита" и "Плаха" Чингиза Айтматова. Анна Эспарса лично проведет театрализованную экскурсию и разыграет призы среди знатоков литературы. Вход на выставку свободный, а сразу после нее, в 18.00, на большой сцене театра начнется показ спектакля "Мастер и Маргарита", билеты на который доступны на сайте Ticket.kg.

Помимо культурных вечеров, Анна Эспарса посетит крупнейшие гуманитарные вузы Бишкека и Оша, где представит проект "Школа молодого переводчика". Мероприятия организованы АНО "Институт перевода" при поддержке Россотрудничества в Кыргызстане. Анна Эспарса - доктор исторических наук и автор популярного лектория "Достоевский", ранее она уже представляла в республике успешные проекты, посвященные Пушкину, Есенину и Лермонтову, неизменно собирая полные залы молодежи и любителей классической литературы.