Погода
$ 87.32 - 87.79
€ 99.90 - 100.80

Гоар Барсегян призвала бизнес ЕАЭС к созданию наднациональных проектов

291  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На прошедшем съезде евразийских отраслевых ассоциаций технологических платформ эксперты и представители власти обсудили новые механизмы интеграции и промышленного взаимодействия. Участники встречи обменялись мнениями по вопросам сотрудничества с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), применению наднационального регулирования и дальнейшему развитию института ассоциаций. Особое внимание было уделено перспективам разработки и реализации межгосударственных программ, которые способны объединить научный и производственный потенциал стран союза.

Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян в своем выступлении подчеркнула значимость уже созданного в ЕАЭС института технологических платформ. По её словам, этот инструмент является ключевым звеном для координации усилий бизнеса и государства. Она призвала предпринимательское сообщество стран "пятерки" активнее использовать действующие наднациональные механизмы для запуска инновационных проектов.

В завершение дискуссии было отмечено, что развитие координационной роли Комиссии и внедрение передовых технологических решений позволят укрепить экономическую устойчивость региона. Участники съезда подтвердили готовность к переходу от обсуждений к практической реализации высокотехнологичных инициатив, которые станут драйвером роста для промышленности и агропромышленного сектора стран Евразийского экономического союза.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456842
Теги:
ЕАЭС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  