Гоар Барсегян призвала бизнес ЕАЭС к созданию наднациональных проектов

На прошедшем съезде евразийских отраслевых ассоциаций технологических платформ эксперты и представители власти обсудили новые механизмы интеграции и промышленного взаимодействия. Участники встречи обменялись мнениями по вопросам сотрудничества с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), применению наднационального регулирования и дальнейшему развитию института ассоциаций. Особое внимание было уделено перспективам разработки и реализации межгосударственных программ, которые способны объединить научный и производственный потенциал стран союза.

Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян в своем выступлении подчеркнула значимость уже созданного в ЕАЭС института технологических платформ. По её словам, этот инструмент является ключевым звеном для координации усилий бизнеса и государства. Она призвала предпринимательское сообщество стран "пятерки" активнее использовать действующие наднациональные механизмы для запуска инновационных проектов.

В завершение дискуссии было отмечено, что развитие координационной роли Комиссии и внедрение передовых технологических решений позволят укрепить экономическую устойчивость региона. Участники съезда подтвердили готовность к переходу от обсуждений к практической реализации высокотехнологичных инициатив, которые станут драйвером роста для промышленности и агропромышленного сектора стран Евразийского экономического союза.