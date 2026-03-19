Житель Жайылского района купил "кукурузу" и лишился 612 тысяч сомов

В Чуйской области задержан дроппер по делу о интернет-мошенничестве.

По данным ГУВД региона, 8 марта в милицию обратился житель 1987 года рождения. Он сообщил, что неизвестные лица через WhatsApp убедили его перевести деньги за якобы продаваемые 25,5 тонны кукурузы.

В результате заявитель перевёл 612 тысяч сомов на банковские карты двух граждан. После получения денег товар ему не предоставили.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209-1 УК КР. В ходе оперативных мероприятий милиция установила владельца одной из карт- мужчину 1988 года рождения. Он задержан и водворён в ИВС.

Следствие установило, что подозреваемый передал третьим лицам данные своих банковских карт, обеспечив им доступ к своим реквизитам.

В настоящее время устанавливаются другие причастные лица. Расследование продолжается.

ГУВД Чуйской области напоминает, что передача банковских карт, SIM-карт и других электронных средств третьим лицам является уголовно наказуемым деянием.