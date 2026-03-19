Дорожное предприятие в Токтогуле нарушило водное законодательство

В Джалал-Абадской области выявлены нарушения на Токтогульском дорожно-эксплуатационном предприятии. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По итогам проверки Служба по земельному и водному надзору предъявила иск.

Как установлено, асфальтобетонный завод предприятия осуществлял забор поверхностной воды через трубу диаметром 20 мм. На основании постановления №222 начислена сумма претензии в размере 58 320 сомов.

Кроме того, предприятие, несмотря на использование водных ресурсов, не осуществляло своевременную оплату обязательных платежей.