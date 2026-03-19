ГНС пресекла незаконной ввоз сигарет

В пункте пропуска "Чон-Капка" сотрудники Государственной налоговой службы выявили незаконный ввоз табачной продукции без акцизных марок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе рейдового контроля была остановлена автомашина. При осмотре в тайнике грузового отсека обнаружены сигареты марки "Орис" в количестве 950 блоков (9 500 пачек) без акцизных марок и сопроводительных документов.

Изъятая продукция и материалы по факту переданы в правоохранительные органы для правовой оценки и принятия мер.

В налоговой службе напомнили, что перевозка и реализация табачной и алкогольной продукции без акцизных марок является грубым нарушением законодательства. Работа по выявлению нелегального оборота подакцизных товаров продолжается по всей стране.