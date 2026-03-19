Поиски российской альпинистки на пике Победы оценили в $2–3 млн

Операция по поискам пропавшей в горах Кыргызстана альпинистки Натальи Наговициной, стоит более двух миллионов долларов, сообщил РИА Новости вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб от переохлаждения. Наговицина осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды. Ранее стало известно, что федерация не может и не будет инициировать возобновление операции по поискам Наговициной.

"Эта операция стоит два-три миллиона долларов. Может, если найдется человек, может быть, родственник, кто будет готов рискнуть... Вероятность погибнуть там при этой поисковой операции очень высокая", - сказал Пятницин.