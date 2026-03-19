Кыргызстан планирует масштабные поставки экопродукции на рынок Китая

- Светлана Лаптева
Кыргызстан активизирует работу по выводу отечественной экологически чистой продукции на огромный рынок КНР. Перспективы расширения экспорта стали главной темой переговоров в городе Чэнду, где торговый представитель Министерства экономики КР Жусубали Торомаматов встретился с руководством государственной корпорации Chengdu International Trade Group. Как сообщили в пресс-службе ведомства, стороны сосредоточились на практических механизмах продвижения кыргызстанских товаров в сегменте премиального импорта.

Ключевым пунктом обсуждения стала возможность использования мощной китайской инфраструктуры для дистрибуции товаров из республики. В частности, корпорация представила свои ресурсы по организации сложных импортно-экспортных операций, созданию специализированных распределительных центров для высококачественной продукции и развитию трансграничной электронной торговли. Кыргызская сторона в свою очередь обозначила приоритетные направления экспорта, подтвердив статус надежного поставщика экологически чистого продовольствия, которое пользуется растущим спросом у китайских потребителей.

Прошедшие переговоры подтверждают стратегический интерес Китая к диверсификации источников поставок и открывают для производителей из Кыргызстана прямой доступ к одному из крупнейших потребительских рынков мира. По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении детальных консультаций. Ожидается, что этот диалог в ближайшее время трансформируется в запуск конкретных совместных проектов, которые позволят кыргызстанской продукции занять устойчивую нишу в торговых сетях провинции Сычуань и за ее пределами.


Китай, Кыргызстан, Минэкономики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


