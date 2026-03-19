Погода
$ 87.40 - 87.75
€ 99.90 - 100.80

В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве на $27 тыс.

239  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Чуйской области задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве на 27 тысяч долларов.

По данным милиции, в январе 2026 года в ОВД Аламудунского района обратился гражданин, который сообщил, что знакомый, войдя в доверие под предлогом оказания юридической помощи, получил от него деньги и перестал выходить на связь.

Речь шла о сопровождении при получении земельного участка площадью 82 га в Узун-Кырском айыл окмоту Ысык-Атинского района, а также оформлении документов на 200 га земель в лесхозе.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР. В ходе оперативных мероприятий установлен подозреваемый С.К., 1983 года рождения. Он задержан и водворён в изолятор временного содержания.

В милиции просят возможных пострадавших обратиться в ОВД Ысык-Атинского района или по телефонам: 0700 61 69 07, 0312 616 907.

Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456854
Теги:
задержание, земельный участок, мошенничество, Чуйская область
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  