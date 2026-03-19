В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве на $27 тыс.

В Чуйской области задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве на 27 тысяч долларов.

По данным милиции, в январе 2026 года в ОВД Аламудунского района обратился гражданин, который сообщил, что знакомый, войдя в доверие под предлогом оказания юридической помощи, получил от него деньги и перестал выходить на связь.

Речь шла о сопровождении при получении земельного участка площадью 82 га в Узун-Кырском айыл окмоту Ысык-Атинского района, а также оформлении документов на 200 га земель в лесхозе.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР. В ходе оперативных мероприятий установлен подозреваемый С.К., 1983 года рождения. Он задержан и водворён в изолятор временного содержания.

В милиции просят возможных пострадавших обратиться в ОВД Ысык-Атинского района или по телефонам: 0700 61 69 07, 0312 616 907.

Расследование продолжается.